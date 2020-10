Rifiuti speciali sulla Circummarpiccolo, affronto alla bellezza

Un cumulo enorme di rifiuti speciali, nello specifico ritagli di pellame di probabile origine artigianale, è stato rinvenuto a ridosso della Circummarpiccolo, nei pressi del convento dei Battendieri. Un cumulo enorme di rifiuti speciali, nello specifico ritagli di pellame di probabile origine artigianale, è stato rinvenuto a ridosso della Circummarpiccolo, nei pressi del convento dei Battendieri.

L’assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi si è recato sul posto con una pattuglia del nucleo ambientale della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari per risalire all’autore dell’abbandono abusivo.

«Un affronto alla bellezza di quei luoghi – il commento di Castronovi –, che come amministrazione Melucci stiamo valorizzando direttamente e sostenendo l’iniziativa del Fai sui “Luoghi del Cuore”. Non consentiremo che questo scempio rimanga impunito, grazie alla grande professionalità della Polizia Locale sono stati raccolti elementi utili per individuare e sanzionare il responsabile».

