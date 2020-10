Progetto F.I.T., aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al progetto “F.I.T. – Family, Innovation, Training”, del quale il Comune di Taranto è capofila.

L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso Famiglia 2017 – linea C “Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità”, prevede diversi servizi, che vanno dal sostegno psicologico a quello legale, passando per il sostegno sociale, allo studio e uno sportello d’ascolto per il sostegno alla genitorialità.