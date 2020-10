Massafra, un arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione

I carabinieri della Stazione di Massafra (TA) hanno tratto in arresto, per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, un venticinquenne del posto, pregiudicato, nullafacente.

I fatti risalgono a metà settembre scorso, quando i genitori del giovane si sono recati presso i carabinieri di Massafra per denunciare i comportamenti del figlio convivente che li avrebbe sottoposti a reiterate minacce e violenze al fine di farsi consegnare somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Il quadro indiziario apparso subito grave anche in considerazione dei precedenti penali dell’uomo, ha consentito ai militari di richiedere alla Procura della Repubblica tarantina una misura cautelare restrittiva nei suoi confronti.

In data odierna è stata dunque data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del G.I.P. di Taranto

Il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa circondariale del capoluogo ionico.

