Marijuana ed “eroina dei poveri”, arrestato 27enne gambiano nel cuore della movida barese

Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio predisposto per verificare la corretta ottemperanza delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, con particolare attenzione nelle zone della cosiddetta “Movida” serale, i finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano, con l’ausilio del cane antidroga “Zago”, del Gruppo Pronto Impiego di Bari, hanno sottoposto a controllo un soggetto di origini gambiane che da subito consegnava spontaneamente quattro bustine in plastica contenenti circa 11 grammi di “marijuana”.

Tuttavia i militari – insospettiti dall’atteggiamento insofferente del ragazzo – hanno deciso di procedere ad un monitoraggio più approfondito effettuando una perquisizione personale del giovane al termine della quale veniva rinvenuto, occultato all’interno della biancheria intima, un involucro in plastica contenente ulteriori trentadue grammi di “marijuana” e trentasei compresse del farmaco ansiolitico “Rivotril”, comunemente definito – nell’ambiente dello spaccio – “eroina dei poveri”, perché, se assunto insieme a bevande alcoliche, provoca effetti simili al più noto oppiaceo.

Il giovane gambiano è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato e associato presso la Casa Circondariale di Bari, mentre la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.

