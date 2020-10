Kyma Mobilità incontra Comitato Rinascita Lido Azzurro

Il presidente di Kyma Mobilità, avvocato Giorgia Gira, ha incontrato una delegazione del Comitato Rinascita Lido Azzurro composta dal Presidente Barbara Leone e da Giovanni De Giorgio.

Nell’occasione la delegazione ha illustrato alcune concrete proposte per migliorare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico locale nel quartiere di Lido Azzurro, superando alcune criticità.

Oltre a una rimodulazione degli orari delle corse, è stato chiesto che, soprattutto la mattina con gli studenti a bordo, gli autobus che dovrebbero fermarsi al capolinea del Porto mercantile proseguano invece il loro percorso in città evitando così ai ragazzi il disagio di cambiare il mezzo. Soprattutto è stata avanzata la richiesta di far arrivare gli autobus direttamente nella popolosa zona di Lido Azzurro ubicata oltre la ferrovia.

La Presidente Giorgia Gira ha fatto sue le richieste informando il Comitato Rinascita Lido Azzurro che queste saranno esaminate in tempi brevi dagli organi tecnici di Kyma Mobilità; in tal senso ha anche annunciato che sarà effettuato un sopralluogo, anche con un autobus, per verificare sul posto la fattibilità delle modifiche agli attuali percorsi.

L’Avvocato Giorgia Gira, Presidente di Kyma Mobilità, ha poi avuto parole di apprezzamento per «il clima di costruttiva proposizione in cui si è svolto l’incontro: senza ignorare i problemi, sono state poste le basi per la loro rapida soluzione».

«Oggi, in linea con le indicazioni dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, abbiamo avviato una interlocuzione diretta con il Comitato Rinascita Lido Azzurro – ha poi detto l’Avvocato Giorgia Gira – per ascoltare dai cittadini che vivono il quartiere di Lido Azzurro le loro esigenze. Obiettivo di tutti è migliorare la qualità della vita di questa importante comunità, per la quale i collegamenti con il resto della città rivestono un ruolo fondamentale».

Il Presidente Giorgia Gira ha poi concluso invitando «tutti i comitati e le associazioni che rappresentano gruppi di cittadini o interessi diffusi di stakeholder, come i comitati di commercianti, ad avviare un rapporto diretto con Kyma Mobilità per comunicare le loro esigenze e soluzioni alle criticità: le nostre porte sono sempre aperte!»

