Il Sindaco Melucci emana l’Ordinanza per limitare l’operatività dei distributori automatici h24

Il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha firmato questa sera l’Ordinanza n. 69/2020, volta a limitare con decorrenza immediata l’operatività dei distributori automatici cosiddetti H24 di bevande ed alimenti dalle 21 alle 6, ad integrazione ed in coerenza con le finalità del DPCM del 13 ottobre 2020 sulla gestione della attuale fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Non possiamo abbassare la guardia proprio ora – ha dichiarato il primo cittadino ionico -, non dobbiamo consentire altri colpi alla salute dei cittadini, specie i più fragili, al nostro sistema economico e a tutti gli sforzi organizzativi che istituzioni, parti sociali, personale medico, forze dell’ordine e persino il mondo della scuola hanno compiuto sin qui. Dobbiamo ridurre in maniera equa le possibilità di assembramento, serve ancora tanta disciplina da parte di tutti i cittadini, anche dei più giovani, che si sentono a torto immuni. Taranto è stata una delle città che ha gestito meglio l’emergenza sanitaria, ma nessun risultato è acquisito per sempre e noi abbiamo il dovere di rispondere tempestivamente e con fermezza alle situazioni di rischio.”

Dal provvedimento che ha validità fino al prossimo 13 novembre 2020, sono al solito esclusi i distributori presso le farmacie e le parafarmacie, le cosiddette casette dell’acqua, nonché i distributori presenti presso uffici, caserme e strutture sanitarie.

