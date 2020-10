Uil Taranto e Uila Taranto su incarico Commissario Straordinario Bonifiche

Di seguito un comunicato delle Segreterie Confederali CGIL CISL UIL. “In data odierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali Confederali Territoriali hanno incontrato il Presidente del Consiglio, prof. Giuseppe Conte, alla presenza del Ministro per lo Sviluppo Economico, Ing. Stefano Patuanelli, del Sottosegretario con delega allo Sviluppo Economico, prof. Mario Turco, dell’Amministratore Delegato di Invitalia, dott. Domenico Arcuri e del Prefetto di Taranto, dott. Demetrio Martino, al fine di effettuare una valutazione congiunta sulle macro problematiche del territorio ionico.

Il Premier Conte ha avviato il confronto, valutando lo stato della trattativa con i franco – indiani di Mittal. Ha affermato come la stessa proceda a rilento e che, comunque, dovrà necessariamente trovare una sua prima definizione entro la fine del mese di novembre, data in cui l’Azienda dovrà manifestare espressamente la volontà di proseguire nella gestione degli impianti ex Ilva.

Il Presidente ha ribadito l’impegno del Governo per garantire l’attuazione dell’Accordo del 4 marzo scorso, con l’attuale gestore, che prevede: la piena occupazione, il raggiungimento dei livelli di produzione stabiliti, la graduale, progressiva, transizione per il raggiungimento di una produzione ambientalmente sostenibile (green) e la partecipazione diretta dello Stato nel capitale sociale, attraverso Invitalia. Proseguendo, ha fatto riferimento all’andamento del pagamento dei crediti vantati dalle aziende dell’indotto, la cui consistenza si è ridotta dai 38 milioni iniziali ai 18 attuali. In conclusione, ha illustrato sinteticamente anche i diversi progetti di sviluppo per il territorio ionico citando quello della Ferretti Group, suscettibili di creare interessanti sviluppi occupazionali.

Le Organizzazioni Sindacali hanno fatto esplicita richiesta di imporre un’accelerazione della trattativa, con la relativa partecipazione, da subito, delle stesse Rappresentanze sindacali. Hanno anche espresso forti riserve sulla gestione della fabbrica che continua a presentare un deficit rilevante in materia di sicurezza a causa dei limitati interventi di manutenzione e dell’ulteriore differimento dell’attuazione del piano ambientale. Hanno rilevato, inoltre, come l’attuale fase transitoria non possa essere gestita con un ricorso diffuso agli ammortizzatori sociali, invocando misure integrative a sostegno per la tutela del salario; criticità queste, che riguardano sia i lavoratori diretti che gli indiretti di Arcelor Mittal, analogamente a quelli posti in Amministrazione Straordinaria.

Nella prosecuzione dei lavori, i Segretari Confederali di CGIL CISL UIL, nell’esprimere il proprio apprezzamento per le importanti opere in corso di realizzazione (avvio dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale San Cataldo, inaugurazione della sede e del nuovo corso di laurea decentrato di Medicina, sottoscrizione del Protocollo per il trasferimento della banchina Torpediniere all’Autorità di Sistema Portuale) hanno stigmatizzato lo stato delle relazioni sindacali, qualificandolo come deficitario. Hanno auspicato la necessità di un ripristino dei livelli relazionali istituzionali che, nel corso dell’ultimo biennio, hanno seguito una dinamica caratterizzata dalla discontinuità e dalla frammentarietà.

L’evidenza ha riguardato i lavori del Tavolo Inter istituzionale Permanente (TIP) per l’Area di crisi complessa di Taranto che, sin dalla sua rimodulazione, avvenuta con il DPCM del 02 marzo 2020, non ha mai visto convocate le parti sociali. L’assenza di collegialità non ha consentito di sviluppare alcuna delle proposizioni che afferiscono soprattutto al tema del lavoro ed alle modalità con cui lo stesso si può determinare introducendo elementi di protezione territoriale (clausola sociale), peraltro, già oggetto di un accordo dedicato con Confindustria e ANCE in applicazione dell’art.9 del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Analoga preoccupazione hanno espresso con riguardo agli interventi di bonifica che continuano ad essere limitati a pochi ambiti, condizionando il processo di riconversione industriale dell’intero territorio. Infine, a causa del limitato assorbimento dei lavoratori portuali ex TCT dal bacino di crisi occupazionale, è stata prospettata l’esigenza di prorogare la durata dell’Agenzia Portuale (Taranto Port Workers Agency), la cui vigenza è fissata al 30 giugno prossimo.”

