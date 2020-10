Kyma Ambiente, nuova scadenza selezione per assunzione a tempo indeterminato di 67 dipendenti

Scadrà sabato 17 (ore 12) e non più giovedì 15 ottobre il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi per l’assunzione a tempo indeterminato full time di 67 dipendenti.

Il link è attivo dallo scorso 22 settembre sul sito di Kyma Ambiente amiutaranto.it. Le figure professionali ricercate sono: operatori ecologici (41), autisti (10), ispettori ambientali (11), commercialisti (1), avvocati (1) e ingegneri (2), un laureato amministrativo. Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente online, entro e non oltre il 17 ottobre alle ore 12, e non più il 15 come inizialmente previsto. Non saranno ammesse le domande pervenute in maniera cartacea. Sul sito è disponibile una demo per aiutare i candidati a compilare in maniera corretta la domanda.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per Kyma Ambiente: con questi nuovi innesti l’azienda sarà sempre più al servizio della comunità tarantina.

Correlati

Commenta l'articolo: