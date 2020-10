Interventi di pulizia in via Manzoni al quartiere Tamburi

Questa mattina gli operatori di Kyma Ambiente sono intervenuti al quartiere Tamburi (TA) per una radicale azione di pulizia di via Manzoni. La spazzatrice meccanica è entrata in azione lungo tutta la strada, mentre gli operatori hanno provveduto al rassetto dei marciapiedi, rimuovendo dalle aree a verde una grossa quantità di rifiuti, principalmente plastica, ma non solo quella.

«Stiamo procedendo con questa attività di pulizia al quartiere Tamburi – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – che si è resa necessaria a causa della presenza di rifiuti abbandonati illecitamente. La situazione non era più sostenibile per gli abitanti della zona. Continueremo in questa direzione, e riporteremo il decoro nelle strade del quartiere»

