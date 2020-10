Dl mobilità, Vianello: “A Taranto quasi 948 mila euro per realizzare ciclovie urbane”

“È in Gazzetta il decreto del MiT che stanzia 133 milioni di euro a livello nazionale per la realizzazione di ciclovie urbane. Nuove risorse immediatamente spendibili che si aggiungono alle precedenti e che possono far cambiare il volto della mobilità nelle nostre città”. Lo fa sapere il deputato tarantino del M5S Giovanni Vianello.

“Circa 948 mila euro vanno a Taranto, mentre su base regionale lo stanziamento è di quasi 9 milioni di euro”, aggiunge il deputato.

“I Comuni e le Città Metropolitane interessati alle risorse hanno 22 mesi per realizzare le opere e nel frattempo verrà istituito un Tavolo di Monitoraggio presso il Ministero competente”, sottolinea Vianello che conclude: “Particolare attenzione verrà destinata alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e di interventi che riguardano la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari”.

