“Mercoledì del MArTA”, programmazione aperture serali

Venerdì 16 ottobre vi aspetta un nuovo appuntamento con le conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, approfondimenti culturali e tematici di grande interesse con specialisti di varie discipline, e con le aperture notturne del museo.

“Venerdì 16 ottobre vi aspettiamo al MArTA per un duplice appuntamento – dichiara la direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti – per la presentazione degli Atti della Giornata di Studi di MitoMania e per trascorrere una notte al MArTA con l’apertura notturna del museo. Vi aspettiamo”. Il Prof. Francesco D’Andria (Professore emerito dell’Università del Salento, Accademico dei Lincei) presenterà alle ore 18:00, nella “Sala Incontri” del Museo, gli Atti della Giornata di Studi “MitoMania. Storie ritrovate di uomini ed eroi (11 aprile 2019)”, preceduto dall’apertura della presentazione a cura della Direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti. La rassegna di conferenze dell’autunno è ricca di appuntamenti variegati per tutti gli interessi.

Le conferenze, gratuite, si svolgono nella “Sala Incontri” del Museo, ogni mercoledì alle ore 18:00, se non diversamente specificato come invece il 16 ottobre.

Vista l’attuale capienza limitata della “Sala Incontri” (32 posti), dovuta al rispetto della normativa e delle procedure relative al contenimento del contagio da COVID-19, è sempre obbligatoria la prenotazione al numero 099-4538639 per le conferenze che si svolgono in presenza.

Da venerdì 16 ottobre p.v. scoprite l’avventura di una notte al MArTA grazie alle aperture notturne, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso alle ore 22:30) nei seguenti giorni: venerdì 16, 23 e 30 ottobre; venerdì 6, 20 e 27 novembre; venerdì 4 e 11 dicembre 2020. Un’occasione da non perdere per una visita speciale alle collezioni e immergervi negli eventi.

Correlati

Commenta l'articolo: