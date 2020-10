Melucci: «L’ospedale San Cataldo sarà realtà e cambierà la qualità della vita dei tarantini»

«La qualità della vita dei cittadini di Taranto vale più di mille progetti e merita investimenti senza limiti, dopo un secolo al servizio dell’industria nazionale, con tutte le conseguenze che ben conosciamo e che, tutte le istituzioni insieme, stiamo contrastando con tutte le nostre forze. «La qualità della vita dei cittadini di Taranto vale più di mille progetti e merita investimenti senza limiti, dopo un secolo al servizio dell’industria nazionale, con tutte le conseguenze che ben conosciamo e che, tutte le istituzioni insieme, stiamo contrastando con tutte le nostre forze.

Questo grande ed attrezzato ospedale sarà presto realtà, cambierà la vita dei tarantini, che non saranno più costretti a ricercare altrove strutture sanitarie di eccellenza. E sarà un riferimento scientifico e professionale non solo per l’area ionica.

Il duro lavoro di questi mesi con la Regione Puglia, l’ASL Taranto e Invitalia, come la visita sul cantiere del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei Ministri Giuseppe Provenzano e Paola De Micheli, dei Sottosegretari Mario Turco e Pierpaolo Sileri, sanciscono che il Paese intero sta finalmente saldando questo grande debito con la nostra comunità».