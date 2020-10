Inaugurazione Corso di Laurea in Medicina a Taranto, discorso del Sottosegretario Mario Turco

Di seguito il discorso del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sen. Mario Turco all’inaugurazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sede di Taranto

“Signor Presidente del Consiglio,

Signori Ministri,

Signor Prefetto,

Magnifico Rettore,

Presidente della Regione,

Sindaco e Sindaci,

Autorità civili, religiose, militari, accademiche,

Cari colleghi, cari studenti,

Sono davvero lieto, orgoglioso e contento di partecipare e, allo stesso tempo, sono grato della Vostra partecipazione a questo importante evento per la città di Taranto, per l’Università di Bari, dove peraltro ho insegnato 10 anni proprio qui a Taranto, e per la Puglia.

Oggi per Taranto e per l’Università a Taranto è una giornata storica. Si rafforza l’offerta formativa nel settore sanitario, che proprio a Taranto richiede, più di altro, maggiori professionalità e strutture, per le note vicende sanitarie e ambientali che il territorio continua purtroppo a vivere.

E’ un evento particolarmente importante perché segue il tentativo fallito nello scorso anno accademico quando si provò, dapprima, di attivare un corso di Laurea in lingua inglese, trasformato, poi, in un normale corso di laurea, ed, infine, in un canale formativo, dopo una serie di vicissitudini e risorse finanziarie stanziate dall’Amministrazione locale.

Quando convocai il primo tavolo in Prefettura a Taranto, nel mese di gennaio 2020, sul tema, in pochi ci credevano. Occorreva scegliere una sede (possibilmente prestigiosa), predisporre la domanda di accreditamento Anvur, trovare le risorse finanziarie (trovate poi con una riprogrammazione di risorse FSC non spese, realizzata in tempi ristretti), allestire i laboratori scientifici, fare la trattativa di acquisto con Banca d’Italia, predisporre e approvare il progetto di ristrutturazione e realizzarlo. Tutto questo è stato realizzato in ambito del Tavolo CIS, in pochi mesi grazie alla collaborazione di tutti, e precisamente da quando la governance del CIs, a partire dal 5 marzo 2020, è stata assunta dalla Presidenza del Consiglio.

Questo avvenimento è peraltro concomitante con l’inizio dei lavori di un altro progetto, la costruzione del nuovo ospedale San Cataldo, fermo da oltre otto anni, che siamo riusciti in poco tempo ad avviare.

Questi risultati, così come altri che saranno attivati oggi, alla presenza delle più Alte Autorità Governative, sono la testimonianza di come Taranto è al centro dell’Agenda di Governo.

Alta è stata l’attenzione riposta al Tavolo CIS e grande è stato il lavoro della sua governance e di quanti hanno partecipato alle 86 riunioni tecniche, la maggior parte tenutesi presso la Prefettura di Taranto.

Rivolgo, pertanto, un vivo ringraziamento al Presidente del Consiglio e a tutti i Ministri per il loro impegno e per la loro fiducia, e a quanti hanno reso possibile, in meno di quattro mesi, l’acquisto e la ristrutturazione di questa prestigiosa struttura, con un investimento di oltre 11 milioni di euro.

E’ doveroso, pertanto, da parte mia ringraziare anche il Direttore della Banca d’Italia, il Presidente della Regione Puglia, il Prefetto, il Presidente dell’Anvur, il Magnifico Rettore, il Presidente della Scuola di Medicina, il Comune e la Provincia di Taranto, così come il Responsabile Unico del Contratto, il Consigliere Gerardo Capozza, il personale di Investitalia, Invitalia, per la loro collaborazione e per il loro lavoro.

Non è stato semplice rompere gli schemi e i paradigmi del passato e far camminare una macchina amministrativa, ferma da troppi, troppi anni, per criticità gestionali e amministrative, e con una dotazione finanziaria di risorse non spese, accumulate negli ultimi 15 anni, di oltre 1 miliardo di euro.

Certamente ciò ha contribuito a creare ritardi e ad acuire malessere e disagio economico, sociale e culturale che ha provocato una solida e grande frattura tra le Istituzioni e i cittadini di Taranto.

Oggi, pertanto, diamo un forte segnale di cambiamento e di discontinuità rispetto al passato.

Per comprendere l’importanza di questo momento e della presenza dell’Università a Taranto occorre andare indietro nel tempo, quando nel 1983 furono raccolte 83 mila firme per attivare, con fondi degli Enti locali, i primi corsi universitari di Bari.

Nel 1990, poi, fu istituito il Politecnico di Bari e Taranto, con successiva delocalizzazione dei corsi di laurea a Taranto.

Nel frattempo, la popolazione studentesca arrivò a 6.000 studenti.

In virtù di tali risultati furono istituite 3 Facoltà autonome (Economia, Scienze Naturali, Giurisprudenza), che a seguito della Legge Gelmini nel 2010, diedero vita all’attuale Dipartimento Jonico (“Sistemi Giuridici ed Economico”), che consta di 64 docenti, oltre i 17 del Politecnico.

Negli ultimi anni, la sede distaccata di Taranto ha subito un forte ridimensionamento nell’offerta formativa che, unitamente ad altre criticità, ha ridotto la popolazione studentesca a meno 3.000 unità.

Inoltre, attualmente gli studenti solo della Provincia di Taranto che studiano fuori dai confini regionali sono oltre 13.000. Questo provoca una perdita inaccettabile di capitale umano, intellettuale, oltre che economico, che in questo momento Taranto e la Puglia non possono permettersi.

L’inaugurazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia tende a invertire questa tendenza negativa, che potrà, ancora di più rafforzarsi grazie al Centro di Ricerca Merceologico che oggi attiveremo con il CNR. Quest’ultima iniziativa colma un, altro vuoto inammissibile, in quanto Taranto è l’unica città d’Italia, fino ad oggi, a non avere un Centro di Ricerca, nonostante la sua rilevante strategicità per il Paese e la sua antica cultura millenaria (qui fu progettato e realizzato il primo prototipo di drone moderno, ovvero la Colomba volante di Archita).

Il rafforzamento dell’offerta universitaria, unitamente all’istituzione del centro di Ricerca Merceologico e alla realizzazione dell’Ospedale San Cataldo, costituiscono i segnali tangibili del cambiamento in atto e concorrono a costituire una delle principali direttrici strategiche del “Cantiere Taranto”.

L’inizio del Corso in Medicina e Chirurgia per la città di Taranto non può rappresentare un punto di arrivo ma è un punto di partenza, perché Taranto ha una forte necessità di creare una propria identità scientifica, culturale e sociale, necessaria per la sua riconversione e diversificazione economica, dopo decenni di monocultura dell’acciaio.

Sarà compito dell’Università di Bari dare continuità e contenuto ad un progetto scientifico che sappia dare risposte alle necessità del Territorio e sostenere le azioni del Governo.

E’ arrivato il tempo del coraggio. Creiamo a Taranto un polo scientifico di eccellenza e costruiamo dal basso un volano culturale per tornare a far diventare questa colonia “ex spartana” la capitale del Mediterraneo.”

Di seguito il discorso del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Mario Turco, in occasione dell’avvio, in Prefettura, dell’iter di sottoscrizione dell’accordo di programma ai sensi dell’articolo 252- bis del Codice dell’Ambiente, che si riferisce alla bonifica e reindustrializzazione dell’ex area Yard Belleli.

“Signor Presidente del Consiglio,

Signori Ministri,

Signor Prefetto,

Presidente della Regione,

Sindaco e Sindaci,

Autorità civili, religiose, accademiche e militari,

Oggi scriviamo una pagina importante della storia di Taranto, della Puglia e del Paese.

Il Governo ha voluto dare un segnale forte, concreto e tangibile alla città, che continua a soffrire per la nota vicenda Ilva e dove si è consumata, in oltre 20 anni, e continua a protrarsi, la più grande crisi industriale, ambientale e sanitaria d’Italia.

Con l’apertura del “Cantiere Taranto” (ottobre 2020) e la rivitalizzazione del tavolo CIS, da quando dal 05 marzo 2020 è stato incardinato presso la Presidenza del Consiglio, abbiamo dato inizio e forza al processo di riconversione economica, sociale e culturale del territorio.

In particolare, è stato identificato un percorso strategico articolato su 5 direttrici fondamentali: Università e ricerca (corso di laurea in medicina, Centro di ricerca merceologico); Infrastrutture (portuali, aeroportuali e stradali); Ambiente e bonifiche; Riqualificazione urbana (banchina torpediniere, base navale, centro storico, isole Cheradi); Sviluppo economico (nel settore della cantieristica, agroalimentare, aerospazio, turistico, con i giochi del Mediterraneo 2026 e acquario green).

Il duro lavoro silenzioso, e certamente non semplice, di questi mesi, dove la Presidenza del Consiglio è stata impegnata a coordinare oltre 80 riunioni tecniche su Taranto, oggi trova concretezza nelle diverse iniziative che ci apprestiamo ad attivare.

Siamo riusciti a rompere gli schemi e i paradigmi del passato e ad accelerare non solo i tanti progetti d’investimento, a basso valore aggiunto, fermi da decenni e dove si sono accumulati oltre 1 miliardo di euro, ma abbiamo cambiato anche la prospettiva d’investimento, finanziando nuovi progetti dall’elevato moltiplicatore economico, imprenditoriale, occupazione, sociale e culturale.

A testimonianza di questo cambiamento di prospettiva e della considerevole attività effettuata, siamo riusciti ad attrarre le attenzioni di importanti imprese nazionali e internazionali, come testimonia quest’oggi l’avvio della procedura di accordo di programma con il Gruppo Ferretti, ex art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006, e la definizione della stessa procedura in meno di tre mesi.

L’intervento prevede il completamento dell’attività di bonifica, la reindustrializzazione dell’area “ex Yard Belleli”, con un investimento di oltre 120 milioni di euro, di cui pubblici 35 milioni, e con piano assunzionale di oltre 400 lavoratori diretti, oltre alla possibile creazione di una filiera produttiva.

Questi risultati, così come altri che saranno attivati oggi, alla presenza delle più Alte Autorità Governative, sono la testimonianza di come Taranto è al centro dell’Agenda di Governo.

Rivolgo, pertanto, un vivo ringraziamento al Presidente del Consiglio e a tutti i Ministri per il loro impegno e per la loro fiducia, e a quanti hanno reso possibile l’insediamento del Gruppo Ferretti, tra cui ringrazio, oltre al Presidente del Consiglio, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro del Sud, il Ministro delle Infrastrutture, il Ministro dell’Ambiente, il Presidente della Regione Puglia, il Prefetto, il Presidente dell’Autorità Portuale, l’Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti, il responsabile unico del contratto per Taranto, Consigliere Gerardo Capozza, le strutture Investitalia, Invitalia.

Oggi, pertanto, diamo un forte segnale di cambiamento e di discontinuità rispetto al passato. Taranto e i suoi cittadini attendono comunque altre risposte ai tanti problemi in attesa di risoluzione che il Governo non mancherà di dare.”

