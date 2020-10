Bonaccorsi (Mibact): “Interventi concreti per far rinascere la città all’insegna di cultura e turismo”

“L’importante accordo firmato oggi dal Governo a Taranto crea le condizioni affinché questo territorio possa ripartire dalla proprie bellezze dando vita a un indotto che sarà il volano per tanti altri settori”.

È quando dichiara Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo del MiBACT, nel corso della sottoscrizione degli accordi nell’ambito del Cis Taranto.

“Sono 90 i milioni di competenza del Mibact per il recupero delle aree di interesse culturali di Taranto e la Città Vecchia. Questo percorso procede attraverso l’impegno straordinario che il Governo sta portando avanti con il Contratto Istituzionale di Sviluppo, con cui – grazie alla collaborazione tra le diverse Istituzioni coinvolte – questa città potrà finalmente valorizzare al meglio il suo vastissimo patrimonio artistico e culturale, recuperando molti spazi del centro, riqualificando e valorizzando la città vecchia. Perché una città che valorizza la propria storia è senza dubbio una città capace di guardare al futuro con la forza del proprio passato. E’ una città in grado di creare attrattività turistica ma anche di richiamare investitori privati”.

“Quelli sottoscritti oggi a Taranto sono interventi già operativi, in alcuni casi sono state già pubblicate le gare per la progettazione (gli interventi di Palazzo D’ayala, la riqualificazione di piazza Castello e di piazza Fontana, delle Mura aragonesi, della Rete degli Ipogei, della Valorizzazione dei siti archeologici). Altre saranno pubblicate entro fine del 2020 (gli interventi a Palazzo Delli Ponti, Palazzo De Bellis, del Waterfront Mar Piccolo, delle pavimentazioni storiche, della valorizzazione del Castello Aragonese, del Ponte Girevole). Nonché gli affidamenti dei lavori per l’intervento di recupero Palazzo Carducci, il recupero di Palazzo Troilo, l’edificio in via Garibaldi”, conclude la Sottosegretaria Bonaccorsi.

