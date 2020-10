Taranto: il Gen. di Corpo d’Armata dei CC Adolfo Fischione in visita al Comando Provinciale

Nei giorni scorsi, il Generale di Corpo d’Armata dei CC Adolfo Fischione, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, Comando di Vertice dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma da cui dipendono le Legioni CC Campania, Basilicata, Puglia ed Abruzzo-Molise, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Nel corso della mattinata, il Generale Fischione è stato accolto dal Colonnello Luca Steffensen presso il Comando Provinciale dove, dapprima ha incontrato le massime autorità civili e militari della Provincia e successivamente i parenti delle Medaglie d’Oro al Valor Militare, Magg. Ugo De Carolis e Cap. Emanuale Basile.

A seguire, l’alto Ufficiale ha inteso rivolgere il suo personale saluto ad una rappresentanza degli uomini e delle donne dell’Arma jonica, ringraziandoli per l’impegno profuso sul territorio nella loro incisiva azione di contrasto alle varie forme di criminalità comune ed organizzata, specie in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19. Ha inoltre ricordato i principi etici basilari che devono far parte sempre del patrimonio genetico di ogni militare dell’Arma.

L’Ufficiale Generale si è recato anche presso l’Ufficio Territoriale del Governo, ove ha incontrato il Prefetto, Dr. Demetrio Martino e successivamente presso il Palazzo di Giustizia ove invece ha rivolto il suo saluto al Presidente del Tribunale, D.ssa Anna Rosa Depalo e al Procuratore della Repubblica f.f., Dr. Maurizio Carbone.

Prima di ripartire per Napoli si è infine recato a Martina Franca dove ha inteso visitare la locale Compagnia Carabinieri e i reparti Carabinieri dell’Organizzazione Forestale (Reparto Carabinieri per la Biodiversità e Stazione Carabinieri Forestale), anche nella previsione di un futuro ripiegamento di quell’Arma Territoriale negli stabili della citata organizzazione.

