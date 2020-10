Natale Tarantino, gli assessori Marti e Manzulli incontrano le associazioni

Il vicesindaco Fabiano Marti e l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli hanno incontrato le associazioni di categoria cittadine, per iniziare a definire i dettagli organizzativi del Natale Tarantino.

Una prima occasione di confronto, per raccogliere proposte e delineare il profilo degli eventi natalizi, divenuti un attrattore territoriale grazie all’impegno dell’amministrazione Melucci e alla sempre più proficua collaborazione con le associazioni. L’obiettivo è mettere in campo idee e risorse affinché ogni evento si svolga in sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le linee guida anti-Covid.

Correlati

Commenta l'articolo: