Cara di Restinco : allontanamento di minori stranieri non accompagnati

In relazione alle notizie, pubblicate su alcuni organi di informazione on line, concernenti l’allontanamento di minori stranieri non accompagnati di varia nazionalità, temporaneamente accolti presso il Cara di Restinco ed in attesa di collocazione presso strutture dedicate, si precisa che nella tarda serata di ieri un gruppo di circa 40 ragazzi, eludendo il dispositivo di vigilanza operante presso detta struttura, ha tentato di allontanarsi attraverso le campagne circostanti.

Il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine, comprese le pattuglie presenti sul territorio, ha consentito di rintracciarne 22 nelle zone limitrofe ed in città, mentre proseguono le ricerche dei restanti.

Si precisa che tutti minori giunti nei giorni scorsi presso il Cara hanno già effettuato la prescritta quarantena a bordo delle navi a ciò destinate e sono muniti di certificazione sanitaria individuale attestante la negatività al Covid-19.

Sono state avviate dal Ministero dell’Interno le iniziative volte al reperimento di soluzioni alloggiative più confacenti alle esigenze dei minori che sbarcano sul territorio italiano, in questo particolare momento.

Nota della Prefettura di Brindisi.

