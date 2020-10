Taranto si prepara al Giro d’Italia, interventi straordinari di Kyma Ambiente

Tra poche ore il Giro d’Italia attraverserà Taranto per la tappa di oggi che va da Matera a Brindisi. Gli operatori di Kyma Ambiente sono intervenuti lungo il percorso per ripulire le strade e preparare la città all’appuntamento con i velocisti in bici.

«Ringrazio i nostri dipendenti – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – che per tutta la notte, come sempre, hanno lavorato per ripulire la città, concentrandosi in modo particolare lungo il percorso che tra poche ore sarà attraversato dalla carovana rosa. Un servizio straordinario per una giornata che ci auguriamo straordinaria».

