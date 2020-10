L’assessore Adamo agli eventi del Festival della Sostenibilità

L’assessore all’Ambiente, alla Legalità e alla Qualitá della vita Annalisa Adamo è intervenuta durante gli eventi del Festival della Sostenibilità tenuti da Ketos a Palazzo Amati e ai Green Talks durante i Port Days, portando il saluto e il contributo alla discussione dell’amministrazione Melucci. Tra i relatori il responsabile Ketos Vittorio Pollazzon, il prof. Roberto Carlucci del dipartimento di biologia di Uniba e il dott. Stefano Bellomo responsabili del International Education Projects.

«Il Festival della Sostenibilità sta mettendo in luce sia la bellezza della sostenibilità sia quanto Taranto possa essere ancora capace di raccogliersi intorno al “focolare comune”, origine della società politica della Polis in Grecia. I rapporti di amore e di amicizia erano per i Greci fenomeni sociali e la capacità di dare valore al bene comune diventava espressione della saggezza di chi ne faceva parte.

Ciò che è apparso entusiasmante e veramente saggio in queste giornate è stato un diverso approccio ai vecchi problemi senza più lo sterile avvitamento che non consentiva di vedere nuove e diverse prospettive.

Parlare oggi di “cittadini ricercatori per un giorno” grazie alle attività di Jonian Dolphin Conservation e dell’Università degli Studi Aldo Moro, fa emergere come si stia diffondendo un “fare nuovo” anche nella ricerca, che si organizza fuori dagli schemi e dai vincoli del passato per trovare nuove soluzioni e produrre la raccolta dei dati scientifici. La cittadinanza attiva a sostegno della scienza è un avanguardia del nostro territorio che insieme alla realizzazione dell’Oasi Blu resteranno la più alta testimonianza della nostra resilienza.

Tutta l’amministrazione Melucci è alle prese con la costruzione di una Taranto più sostenibile coniugando nella narrazione della “green life” edifici, spazi urbani, mobilità, tecnologie ed informazioni con la vita di una nuova umanità urbana».

Correlati

Commenta l'articolo: