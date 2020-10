Giro d’Italia, il sindaco Melucci ringrazia la Polizia Locale e la direzione LL.PP.

«Voglio ringraziare – fa sapere il sindaco Rinaldo Melucci – la Polizia Locale per aver messo in atto un’organizzazione a dir poco impeccabile per il Giro d’Italia. Sono state presidiati alla perfezione, insieme alle altre forze dell’ordine, tutte le arterie interessate. Grazie, inoltre, alla direzione Lavori Pubblici che ha operato in tempo record per mettere a norma il percorso interessato dal Giro. Taranto è pronta per i grandi eventi. Queste giornate di gioia e soddisfazione saranno la norma per questa città. Continuiamo così».

