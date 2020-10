Emiliano nomina il consigliere Donato Pentassuglia assessore all’Agricoltura

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato il consigliere regionale Donato Pentassuglia nuovo assessore regionale all’Agricoltura. “Le tempistiche necessarie alla proclamazione del nuovo consiglio regionale e i numerosi impegni sul fronte delle tematiche connesse all’agricoltura hanno consigliato di procedere alla nomina immediata dell’assessore all’Agricoltura, il cui profilo è il più adatto a questo difficile ed importante ruolo” dichiara Emiliano.

La CIA Agricoltori Italiani Area Due Mari Taranto Brindisi e la intera comunità tarantina esprimono soddisfazione per la nomina di Donato Pentassuglia quale Assessore alle Risorse Agroalimentari della Puglia

Il nuovo assessore Donato Pentassuglia è originario di Locorotondo, residente a Martina Franca, uomo di notevole spessore politico, negli ultimi cinque anni Presidente della 4a Commissione Consiliare Agricoltura; Assessore alla Sanità durante la Giunta Vendola. Donato Pentassuglia è stato il candidato più suffragato nella circoscrizione di Taranto con 10.236 preferenze nelle ultime elezioni regionali 2020.

«Siamo certi – ha dichiarato il Presidente della CIA Due Mari Pietro De Padova che l’esperienza maturata e dimostrata sul campo nel corso degli anni dall’Assessore Pentassuglia riuscirà a risolvere le diverse problematiche che attanagliano il settore agricolo in Puglia».

«Per le diverse situazioni da affrontare e risolvere nel settore agricolo il Presidente Emiliano non poteva che scegliere uno degli uomini migliori come Assessore alle Risorse Agroalimentari della Puglia il Consigliere Donato Pentassuglia – ha osservato il Direttore della CIA Due Mari Vito Rubino».

La Cia Agricoltori Italiani Puglia Area Due Mari non farà mancare il proprio sostegno al nuovo Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, partendo dal documento inviato ai candidati Presidenti alla vigilia delle scorse elezioni regionali.

Coldiretti Puglia augura buon lavoro a Donato Pentassuglia, nominato Assessore regionale all’Agricoltura dal presidente della Regione Michele Emiliano. “E’ un riconoscimento a quanto fatto per l’agricoltura nella consigliatura precedente, dove Pentassuglia da presidente della IV Commissione Attività Produttive ha dato impulso e sostanza ad importanti provvedimenti legislativi a beneficio dell’agricoltura e dell’agroalimentare della Puglia”, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

“Per ridare centralità al settore agricolo e all’agroalimentare sarà funzionale – continua Muraglia – istituire l’Assessorato regionale dell’Agroalimentare, indispensabile nello sviluppo e nell’identità del sistema Puglia per avere un interlocutore forte e univoco, ma anche per rafforzare la filiera agroalimentare Made in Puglia dal campo alla tavola”.

“Auspichiamo un deciso cambio di passo di tutta l’amministrazione regionale perché il bilancio di quanto fatto su Xylella, PSR, Consorzi di Bonifica, 12 leggi prodotte, alcune delle quali inapplicate o ancora inapplicabili per l’eccesso di burocrazia, impone una svolta radicale nella gestione della macchina amministrativa, con la dovuta semplificazione degli iter per restituire la competitività che le imprese agricole e agroalimentari pugliesi hanno perso in questi anni”, conclude il presidente Muraglia.

Il segretario generale del sindacato dei lavoratori agricoli, Antonio Trenta: “Saprà ridare centralità al settore e al nostro agroalimentare rafforzando il made in Puglia”

“La nomina di Donato Pentassuglia ad assessore regionale alle Risorse agroalimentari è per noi una duplice bella notizia”.

E’ il pomeriggio del venerdì del Giro d’Italia ed il consigliere tarantino del Pd ha appena ricevuto il nuovo incarico dal riconfermato presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, quando Antonio Trenta, segretario generale della Uila Uil di Taranto, commenta in questi termini.

“Siamo felici – dichiara Trenta – per prima cosa perché il presidente Emiliano ha riposto la sua fiducia in un tarantino e questo per noi è motivo di orgoglio. Tanto più che Pentassuglia, dopo Pierluigi Lopalco, è il secondo assessore ad essere stato nominato da Emiliano. E poi perché si dà il caso che, proprio questo consigliere del territorio ionico, sia un politico da sempre attento al nostro settore, come dimostra la sua partecipazione a numerose iniziative della Uila e, in generale, la sua vicinanza al comparto agricolo”.

Per questo Trenta non ha dubbi: “L’assessore Pentassuglia saprà ridare centralità al settore agricolo e all’agroalimentare pugliese. Istituire l’assessorato regionale dell’Agroalimentare è fondamentale per un settore così strategico per la nostra Regione, ma anche per rafforzare la filiera agroalimentare made in Puglia”.

Il segretario del sindacato dei lavoratori agricoli si trova d’accordo con le parole del governatore, il quale ha spiegato che “Le tempistiche necessarie alla proclamazione del nuovo consiglio regionale ed i numerosi impegni sul fronte delle tematiche connesse all’agricoltura, hanno consigliato di procedere alla nomina immediata dell’assessore, il cui profilo è il più adatto a questo difficile ed importante ruolo”.

E proprio l’importanza, a giusto merito attribuita al settore dal presidente Emiliano, è una certezza anche perché l’incarico è stato affidato a Pentassuglia dopo quello di Pierluigi Lopalco, che già all’indomani delle elezioni ha ottenuto la Sanità, sulla cui delega non c’erano mai state perplessità, e prima di Raffaele Piemontese, già assessore al Bilancio, verso la riconferma. A Pentassuglia è invece stato affidato un settore riconosciuto come particolarmente delicato dallo stesso governatore. “Al nuovo assessore – conclude Antonio Trenta – i nostri migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che non deluderà il presidente Emiliano, ma soprattutto, che saprà ascoltare le esigenze della categoria che rappresentiamo, aperto come è sempre stato al dialogo”.

Confagricoltura Puglia: auguri al nuovo assessore Pentassuglia, lo attendono sfide vitali per l’economia regionale “A nome mio personale e del Consiglio direttivo di Confagricoltura Puglia formulo i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto assessore regionale alle politiche agricole Donato Pentassuglia”, commenta così il presidente Luca Lazzàro la notizia dell’ufficializzazione da parte del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano del nuovo assessore regionale. “Donato Pentassuglia è l’uomo giusto e con l’esperienza giusta per affrontare le questioni annose che si trovano sul tavolo e che pesano sul settore. Prima delle elezioni abbiamo evidenziato in un Contratto con i candidati, sottoscritto anche dal governatore Michele Emiliano, i temi caldi per il rilancio dell’agricoltura regionale. Aiutare l’agricoltura pugliese significa, per la sua importanza a livello nazionale, sostenere l’intera economia della Puglia. Ecco perché nei 5 punti del Contratto abbiamo racchiuso le priorità per il settore che sono gli investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture idriche, la Xyella, l’innovazione del mondo rurale, il Piano di sviluppo rurale (Psr), e la Politica agricola comune (Pac), la ristrutturazione e l’adeguamento della Struttura del dipartimento agricoltura. Per compiere questi passi Confagricoltura Puglia sarà accanto al nuovo assessore per tutte le tematiche agricole ed economiche.

