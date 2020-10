BCC San Marzano, l’utile sfiora 1,6 milioni di euro nel primo semestre 2020

Il Consiglio di Amministrazione della BCC San Marzano ha approvato il bilancio semestrale 2020, che nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso, registra un notevole aumento dei volumi e della solidità patrimoniale. Bene anche l’utile che sfiora 1,6 milioni di euro, in linea con il primo semestre del 2019. La raccolta complessiva segna una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, attestandosi a 604 milioni di euro. Gli impieghi, grazie ai finanziamenti concessi a sostegno di famiglie e imprese, superano i 300 milioni di euro con un incremento di ben il 12% rispetto al primo semestre del 2019. Si rafforza il patrimonio netto, attestandosi a 54 milioni di euro (+ 5%).

Il CET 1 Ratio raggiunge quota 24,5% molto al di sopra dei requisiti regolamentari, testimoniando la sana e prudente gestione di una banca solida al servizio del territorio. Crescono anche margine di interesse e margine di intermediazione, rispettivamente del 5% e del 15%, rispetto allo stesso periodo del 2019. Continua l’attenzione della Banca alla qualità del credito, con un miglioramento dell’indice netto di copertura delle sofferenze, che si attesta al 78,7% rispetto al 70,2% del 2019.

DICHIARAZIONE PRESESIDENTE EMANUELE DI PALMA

“In un contesto particolarmente complesso segnato dal Covid-19, la BCC San Marzano ha confermato la capacità di raggiungere gli obiettivi. Il sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio, grazie anche alle misure messe in campo per l’erogazione del credito, l’impegno quotidiano nella gestione del risparmio di soci e clienti continuano ad essere le nostre aree prioritarie di intervento.

I risultati positivi conseguiti confermano la validità delle strategie messe in campo per contenere gli effetti della pandemia. Possiamo pertanto affermare che prosegue il nostro trend di crescita. La proattività e la solidità di una banca che “agisce locale ma pensa globale” rappresentano la nostra formula vincente. Continueremo con entusiasmo e determinazione il percorso intrapreso, rafforzando le attività di erogazione del credito e di gestione del risparmio a famiglie e imprese, con un’offerta ampia e personalizzata. Garantiremo il nostro sostegno all’economia reale, pur in un quadro congiunturale straordinario e non prevedibile come quello che stiamo vivendo, cercando di trasformare le criticità in opportunità.”

