Un caso di Covid all’asilo nido “Bruno Ciari”

Nella tarda mattinata odierna è stato comunicato da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto alla referente Covid-19 dell’asilo nido comunale “Bruno Ciari” la positività accertata di un bambino al virus. Immediatamente sono state attivate tutte le operazioni previste dal protocollo di sicurezza degli asili nido.

Sono stati forniti al Dipartimento di Prevenzione:

– l’elenco dei minori della classe in cui si è verificato il caso confermato;

– l’elenco degli educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della sezione in cui si è verificato il caso confermato;

– elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi;

– sono stati indicati eventuali minori ed educatori con fragilità.

I locali sono stati immediatamente evacuati ed è stata disposta la disinfezione e sanificazione degli ambienti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Il Dipartimento di Prevenzione sta provvedendo in queste ore all’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing. L’asilo nido resterà chiuso sino al termine delle operazioni di disinfezione e sanificazione.

Correlati

Commenta l'articolo: