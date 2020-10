Positiva una invitata al matrimonio: tutti i presenti saranno sottoposti a tampone

La donna ha sviluppato i sintomi già domenica arretrando, di fatto, la data di inizio del contact tracing: il matrimonio, infatti, si è svolto nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi.

Stamattina è risultato positivo il tampone effettuato su una donna di Grottaglie che avrebbe dovuto sottoporsi a una prestazione programmata. Dalla indagine epidemiologica condotta è risultato che la donna ha sviluppato sintomatologia sovrapponibile al Covid-19 già domenica scorsa e che la stessa venerdì aveva partecipato al matrimonio già noto per la positività riscontrata ieri dagli sposi.

Considerato quindi che il lavoro di contact tracing, in base al protocollo condiviso dal Ministero, deve essere effettuato sui contatti delle 48 ore precedenti rispetto alla comparsa dei sintomi, il Dipartimento di Prevenzione ha iniziato a contattare tutti gli ospiti del matrimonio per porli in isolamento fiduciario già da oggi. Tutti loro effettueranno il primo tampone lunedì mattina presso il drive-through nella struttura più vicina alla propria residenza.

