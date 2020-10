Giro d’Italia a Castellaneta, chiusura delle scuole e modifiche alla viabilità

Venerdì 9 ottobre la città di Castellaneta (TA) ospiterà la carovana del Giro d’Italia, durante la nova tappa Matera – Brindisi. Si tratta di un evento storico, un’autentica festa dello sport che la nostra comunità potrà vivere in strada, con le dovute accortezze anti covid, assistendo al passaggio del Giro dall’ingresso in città, da via San Martino (previsto tra le 13:30 e le 14:00), via Roma e sino all’uscita da via Taranto in direzione Palagiano.

La tappa sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1 a partire da mezzogiorno e dalle 14:00 su Rai 2. Un evento sportivo di portata mondiale che si stima essere seguito da 800 milioni di telespettatori in 198 paesi.

Il transito della carovana del Giro causerà alcuni disagi alla viabilità urbana e alle quotidiane abitudini, in particolare degli automobilisti e della comunità scolastica. L’invito è quello di vivere questo storico evento a piedi o in bici, lasciando l’auto a casa, compensando i disagi con il grande spettacolo del Giro. Di seguito tutti i dettagli operativi per la giornata di venerdì 9 ottobre.

VIABILITÀ CITTADINA DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE COATTA dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine del transito del Giro, su via San Martino, via Roma, via Taranto.

DIVIETO DI TRANSITO ASSOLUTO dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e comunque fino al termine del transito del Giro, su via San Martino, via Roma, via Taranto comprese TUTTE LE VIE e accessi che intersecano e/o confluiscono nelle vie interessate.

MEZZI DI SOCCORSO Per i mezzi di soccorso e i veicoli che hanno la necessità di raggiungere l’ospedale San Pio, è possibile utilizzare la seguente viabilità: – da Castellaneta Marina via SP 8 per Laterza e poi via SP 19, 22, 23 (zona Murge) e poi via SC 17 (Zirifico) – da Palagianello via SP 26 e poi via SP 23 (San Basilio) e poi via SC 17 (Zirifico) – da Ginosa/Laterza via SP 19, 22, 23 (zona Murge) e poi via SC 17 (Zirifico) – da Mottola via SS 100 e poi SP 23 (San Basilio) e poi via SC 17 (Zirifico)

SCUOLE CHIUSE Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Castellaneta, per garantire la massima sicurezza della circolazione stradale e viabilità e per contenere i disagi alla comunità scolastica

TRASPORTO PUBBLICO PUBBLICO LOCALE Divieto di transito per la navetta per la stazione dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e comunque fino al termine del Giro.

AUTOLINEE EXTRAURBANE Divieto di transito per gli autobus extraurbani dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e comunque fino al termine del Giro.

FLASH MOB Alle ore 10:30 flash mob in piazza Principe di Napoli con la collaborazione delle associazioni sportive ciclistiche locali e la partecipazione libera di ciclisti e pedoni con un capo di abbigliamento o dettaglio rosa per la foto ricordo dell’evento con il grande striscione allestito per l’occasione dal Comune di Castellaneta, nel rispetto delle norme anti Covid.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI Nel rispetto delle norme anti covid si ricorda di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento tra le persone durante il passaggio della carovana del Giro.

