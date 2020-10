Presentata la Prisma Taranto Volley, parteciperà al campionato di A2 2020/2021

Presentazione ufficiale lunedì scorso al Mon Reve della Prisma Taranto Volley, la squadra del presidente Tonio Bongiovanni che parteciperà al campionato di A2 2020/2021.

Dirigenza, staff tecnico, squadra, collaboratori, amici e simpatizzanti si sono riuniti per festeggiare il ritorno di Taranto nel volley che conta. Presentate anche le nuove maglie da gara.

Il vicesindaco e assessore allo sport Fabiano Marti ha portato i saluti del Sindaco Rinaldo Melucci: «Quando ho incontrato la prima volta il presidente Bongiovanni e il vice presidente Zelatore ho notato nei loro occhi una grande carica positiva, coinvolgente.

Taranto, specie in questo momento, ha bisogno di persone che con coraggio investano nello sport, settore che la nostra amministrazione segue con grande attenzione dal primo giorno di insediamento del Sindaco Rinaldo Melucci, soprattutto in prospettiva Giochi del Mediterraneo 2026. A testimonianza di ciò, l’importante investimento economico destinato alla manutenzione del Palamazzola che aveva bisogno di interventi urgenti. Non ci siamo mai tirati indietro davanti alle sfide e saremo sempre accanto a chi investe per la crescita di questa città».

Correlati

Commenta l'articolo: