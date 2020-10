Nidi comunali, l’amministrazione Melucci affida l’appalto per i servizi di supporto

Si è conclusa la procedura di gara relativa all’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza all’interno degli asili nido comunali. La durata dell’appalto è stata fissata in tre anni scolastici (30 mesi), con il passaggio dei lavoratori impegnati in queste attività a tre ore lavorative giornaliere.

«Si conferma la centralità degli asili nido comunali per l’amministrazione Melucci – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Portacci –, utilizzando fondi del bilancio comunale abbiamo incrementato il budget da destinare a questi servizi di supporto, in maniera tale da garantire ai lavoratori un aumento delle ore e uno stipendio congruo. In questo modo siamo andati incontro anche alle richieste delle organizzazioni sindacali di categoria, con le quali abbiamo avviato un proficuo tavolo di confronto».