Nastro Rosa, nuova disponibilità di visite senologiche gratis

A pochi giorni dall’avvio, l’Associazione Provinciale di Taranto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori rilancia sul territorio la campagna di prevenzione Lilt For Women – Nastro Rosa.

Com’era prevedibile, l’iniziale disponibilità di visite senologiche gratuite con ecografia mammaria è andata subito esaurita. Per questo, mettendo mano a un ulteriore sforzo finanziario, la Lilt di Taranto mette in campo nuovi accessi gratuiti per donne di età compresa tra i 25 e i 49 anni, che non hanno fatto un controllo al seno di recente e non rientrano ancora nello screening mammografico della ASL.

Le visite senologiche saranno condotte da un medico specialista in una struttura sanitaria convenzionata con la Lilt di Taranto. Le donne che vorranno sottoporsi alla visita senologica dovranno prenotare, chiamando il numero 340.4957410, esclusivamente dalle 11:00 alle 13:00 di venerdì 9 ottobre. Le visite saranno prenotate sino ad esaurimento del numero complessivo programmato.

La Lilt di Taranto fa appello al buonsenso dell’utenza, ritenendo più giusto lasciare spazio alle richieste provenienti da donne con basso reddito, che contano casi di cancro al seno tra le familiari consanguinee o che non si siano sottoposte a controllo recentemente.

