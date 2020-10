Mercati settimanali, aperture domenicali e chiusura per il Giro d’Italia

Con due distinte ordinanze, il sindaco Rinaldo Melucci ha disposto l’apertura straordinaria domenicale dei mercati settimanali di Talsano e Salinella e la chiusura, solo di quest’ultimo, per venerdì 9 ottobre.

La chiusura del mercato del quartiere Salinella si è resa necessaria per i numerosi blocchi alla circolazione dovuti al passaggio del Giro d’Italia: per evitare disagi a cittadini e operatori, si è ritenuto opportuno rinviare il mercato, che sarà recuperato in altra data.

Saranno due, invece, le aperture straordinarie domenicali predisposte in accordo con le associazioni di categoria degli ambulanti. Domenica prossima, 11 ottobre, toccherà al mercato di Talsano, mentre la successiva domenica 18 ottobre, sarà la volta del mercato del quartiere Salinella.

Per entrambe le aperture straordinarie l’ordinanza ha previsto una serie di misure, anche di carattere sanitario, che dovranno essere osservate dagli operatori.

