Confcommercio Puglia: Giangrande Vice Presidente Vicario

“Unità, confronto, partecipazione.” Sono queste le parole chiave che contraddistinguono l’esordio di Sandro Ambrosi, neo rieletto presidente di Confcommercio Puglia. Affidato al presidente prov. di ConfcommercioTaranto, Leonardo Giangrande, il ruolo di vice presidente vicario. Amministratore delegato, Maurizio Maglio.

“Una nomina che – commenta Giangrande- sento di assumere con senso di responsabilità, accanto al presidente Ambrosi ed ai colleghi di Giunta, proseguendo sul percorso tracciato di rappresentanza e tutela delle imprese a tutti i livelli, tanto più in un passaggio delicato per l’economia del Paese e della Puglia, contrassegnata dalla nuova fase dell’emergenza sanitaria Covid.

Le imprese che rappresentiamo stanno gestendo le situazioni contingenti con grande coraggio e determinazione pur nelle avversità, abbiamo il dovere di supportarle e profondere il massimo impegno per agevolarne il cammino di resistenza e di ripartenza. Sono certo che attraverso la nostra attività di rappresentanza e confronto con la Regione Puglia e con i vari livelli istituzionali potremo perseguire obiettivi e soluzioni condivise per le imprese e per l’economia dei territori.

Mi sia consentito infine un passaggio dedicato alle imprese della mia provincia di Taranto, verso le quali avverto un senso di particolare responsabilità, per le oggettive difficoltà sanitarie ed economiche del territorio provinciale, ereditate dal passato pre Covid. Su di esse registriamo l’attenzione del governo nazionale e regionale, con l’obiettivo di invertirne finalmente il corso della storia. Confcommercio Puglia non farà mancare il suo apporto di idee, proposte e rappresentanza.”

