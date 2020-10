A Grottaglie tutto pronto per il Giro D’Italia ed il GiroE, ordinanza su viabilità e percorsi alternativi

Venerdì 9 ottobre 2020 la Città di Grottaglie sarà interessata dal passaggio della carovana rosa del Giro d’Italia. In base alle richieste dell’organizzatore della manifestazione, della Prefettura e della Questura di Taranto al fine di tutelare l’ordinato e tranquillo svolgimento della manifestazione e salvaguardare, al contempo, l’incolumità pubblica e privata è stato emesso provvedimento sul transito e la sosta dei veicoli.

Nello specifico, l’ordinanza n. 141 del 7 ottobre 2020 dispone:

– DI ISTITUIRE il DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA, con rimozione coatta per tutti i veicoli in Piazza Verdi (lato Via Marconi), nel tratto compreso tra Via Giordano e Via Leoncavallo, dalle ore 17:00 del 8 ottobre 2020 alle ore 20:00 del 9 ottobre 2020 ;

– DI ISTITUIRE il DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli, al passaggio della manifestazione ciclistica denominata “Giro d’Italia E-Bike”, nelle seguenti strade e piazze: Piazza Verdi, Via Marconi, Viale Matteotti, Piazza Principe di Piemonte, Via Colombo, Via Milano, Via Madonna di Pompei, sino al cavalcavia che adduce alla Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche;

– DI ISTITUIRE il DIVIETO di SOSTA, con rimozione coatta per tutti i veicoli, dalle ore 07:00 sino a cessate esigenze nelle seguenti strade: Via Partigiani Caduti, Piazza 4 Novembre, Via Ennio, Via Madonna di Pompei sino al cavalcavia che adduce alla Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche;

– DI ISTITUIRE il DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli dalle ore 11:00 sino a cessate esigenze del 9 ottobre 2020 nelle seguenti strade: ex S.S. 7 – Strada Provinciale San Giorgio Jonico – Grottaglie, nel tratto rientrante nel territorio del Comune di Grottaglie, in entrambi i sensi di marcia, Via Partigiani Caduti, Piazza 4 Novembre, Via Ennio, Via Madonna di Pompei sino al cavalcavia che adduce alla Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche;

– DI INIBIRE l’accesso alla S.S. 7 Brindisi – Taranto, in entrambi i sensi di marcia, dagli ingresso Grottaglie Centro/Aeroporto, Grottaglie Paparazio, Grottaglie Contrada Saponaro/Carraro delle Vacche 11:00 sino a cessate esigenze del 9 ottobre 2020 ;

– DI CONSENTIRE il transito ai soli MEZZI di SOCCORSO provenienti e diretti all’Ospedale San Marco, sino al passaggio della manifestazione ciclistica, in Piazza 4 Novembre, individuato quale unico punto di transito dalla parte est alla parte ovest di Grottaglie e viceversa;

– DI individuare il seguente PERCORSO ALTERNATIVO, sia per i mezzi di soccorso provenienti e diretti all’Ospedale San Marco sia per gli altri utenti della strada, quale unico collegamento tra la parte est e la parte ovest di Grottaglie:

● in uscita dall’Ospedale: svolta a sinistra su Via S.G. Pignatelli e proseguire sulla successiva Via Lecce (percorrendola tutta), svolta a sinistra su Via La Sorte e percorrere sino al semaforo, svolta a destra su Viale Gramsci e percorrere sino al semaforo, svolta a sinistra su Via Messapia e proseguire sulla successiva Via Padre D’Amuri, svolta a destra su Via Dei Pini, svolta a destra su Contrada Eredità (Via dei Pioppi) percorrendola tutta, svolta a destra su Via Madonna di Pompei sino allo sbarramento del percorso gara, svolta a sinistra sulla complanare parallela della SS. 7, da quel punto in poi si accede a tutta la parte est di Grottaglie, rispetto al percorso di gara che taglia in due il territorio.

● in ingresso all’Ospedale: percorso inverso.

Lo scrive Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie.

Giro-E:

Giro-E è un evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana organizzato da RCS Sport Spa durante il Giro d’Italia, sulle stesse strade e nelle stesse date che ha come scopo quello di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della Corsa Rosa;

Ricalca il percorso disegnato per il Giro d’Italia, cambiando solo la località di partenza di tappa. Si snoda in 20 tappe, che hanno un chilometraggio giornaliero che può variare dai 70 ai 115 km. Ogni frazione viene percorsa in gruppo compatto, eccetto alcuni tratti, dove, tutti i partecipanti affrontano prove di regolarità e prove speciali con il proprio Team. Nelle fasi finali, invece, i capitani dei Team sono impegnati nella prova sprint fino al traguardo.

Si disputa utilizzando, solo ed esclusivamente, biciclette da strada a pedalata assistita (E-Road Bike) fornite dal proprio Team di appartenenza.

