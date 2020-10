Un cortometraggio sul ‘TARANTISMO’ prodotto e realizzato dall’Associazione ‘Pulsano D’ A mare’

Sabato 10 ottobre 2020, alle ore 19.00 presso la Piazza Castello a Pulsano, si terrà la presentazione del cortometraggio sul ‘TARANTISMO’ prodotto e realizzato dall’Associazione ‘Pulsano D’ A mare’, con il patrocinio del Comune di Pulsano e della provincia di Taranto.

Il Presidente dell’Associazione ‘Pulsano D’ Amare’, Massimo Nicolardi, consegnerà simbolicamente nelle mani del sindaco Franco Lupoli per la comunità di Pulsano e del vice Presidente della provincia di Taranto Giuseppe Fischetti per tutto il territorio Tarantino, il risultato di un progetto che ha richiesto un anno e mezzo di lavoro e di studio per la ricostruzione dell’antichissimo e misterioso fenomeno del Tarantismo.

Con l’occasione vogliamo ringraziare quanti hanno partecipato alla realizzazione di questo lavoro: il direttore artistico Filippo Stellato, il videomaker Maurizio Barbato; il tecnico audio Emanuele Corasaniti; Anna “la Tarantata” Alessandra Ecclesia, le mietitrici/comari, “il trainiere” Mimmo Panzetta, i gruppi musicali: Angelo Distante, Giada Fiorino e i Fratelli Giumentaro e la preziosa collaborazione de “i Mandatari”.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel pieno rispetto delle regole anti contagio, pertanto sarà indispensabile indossare la mascherina, evitando ogni forma di assembramento e mantenendo la distanza di sicurezza ad almeno 1,5 metri. L’evento potrà essere seguito anche mediante diretta streaming dalla pagina dell’associazione.

Per info 340 3057667 o pulsanodamare@gmail.com

