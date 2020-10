Giro d’Italia a Grottaglie, emessa ordinanza dal Sindaco: venerdì scuole chiuse

In occasione della tappa del Giro d’Italia a Grottaglie, che transiterà nella nostra città il 9 ottobre 2020, e a seguito dell’odierna riunione del Centro Operativo Comunale alla quale hanno partecipato anche le dirigenti scolastiche si è disposta, con ordinanza n. 140 del 5 ottobre 2020, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio comunale per la giornata di venerdì.

La decisione di chiudere le scuole è un provvedimento necessario per evitare disagi alla circolazione e regolare l’afflusso ed il deflusso da e per la città.

Inoltre, per meglio illustrare tutti i provvedimenti relativi a viabilità e parcheggi in occasione del passaggio dei ciclisti è indetta una conferenza stampa per mercoledì 7 ottobre alle ore 10:30 all’interno dell’aula consiliare del Comune di Grottaglie.

Nota di Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie.

