Giornata Mondiale degli Insegnanti, il ringraziamento dell’amministrazione Melucci

In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti istituita dall’Unesco insieme a Education International nel 1994, e celebrata ieri 5 ottobre, l’amministrazione Melucci ha voluto rivolgere un pensiero di ringraziamento all’intero mondo scolastico.

«La Giornata Mondiale degli Insegnanti – le parole dell’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Portacci – fu voluta per valorizzare le indicazioni dell’Unesco riguardanti lo statuto degli insegnanti del 1966. La celebrazione esprime il grande valore degli insegnanti, in relazione all’impegno e alla dedizione nella gestione della pandemia Covid-19. Abbiamo lavorato insieme ai dirigenti scolastici in grande sinergia e con un grandissimo spirito di cooperazione.

Il focus principale è sempre stato rivolto al benessere dei nostri studenti e alla creazione di spazi accoglienti per il ritorno a scuola. Adesso dobbiamo continuare, con unità di intenti, a costruire una scuola evoluta, inclusiva e che dia pari opportunità di apprendimento per tutti. L’amministrazione Melucci è sempre stata e continua ad essere estremamente attenta alle esigenze dei nostri ragazzi, affinché si possano creare quei percorsi virtuosi che consentano di erogare una didattica che sia in linea con le evoluzioni dei tempi, come ad esempio la convenzione @ula 3.0».

