Firmato in Prefettura il protocollo “Scuole Sicure”

Firmato in Prefettura, a Taranto, dal prefetto Demetrio Martino e dai Sindaci di Martina Franca Francesco Ancona e di Massafra Fabrizio Quarto, il protocollo d’intesa “Scuole Sicure 2020-2021”. Analogo accordo sarà sottoscritto con firma digitale con il Sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò.

Grazie a questi progetti, promossi e finanziati dal Ministero dell’Interno, le Amministrazioni comunali beneficeranno di risorse (oltre 27 mila euro per Martina Franca, più di 20 mila per Massafra e circa 20 mila per Grottagllie) e strumenti utili per implementare l’attività di prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici di primo e secondo grado e su quelle aree di socializzazione che per la loro vicinanza possono essere luoghi a rischio.

In particolare, tra le azioni cui può essere destinato il contributo, si segnalano la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne informative sulla pericolosità delle droghe.

