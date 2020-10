CIS Taranto, Turco: 85 mln aggiuntivi ed estensione del contratto anche all’area di Grottaglie

“35 milioni per la riqualificazione industriale dell’area ex Belleli, di competenza dell’Autorità Portuale, che potrà ospitare il progetto di cantieristica del Gruppo Ferretti; 50 milioni per l’Acquario green nell’area della ex stazione Torpediniere, da realizzarsi entro il 2026 per l’avvio dei Giochi del Mediterraneo; estensione dell’operatività del Cis di Taranto anche all’area dell’aeroporto di Grottaglie. Sono i tre interventi oggi approvati dal Tavolo Istituzionale Permanente per l’area di Taranto”. A darne notizia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione economica e agli investimenti, sen. Mario Turco, che ha partecipato alla riunione a Roma, presieduta dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Per quanto riguarda la riqualificazione dell’area ex Belleli – spiega il Sottosegretario – l’avvio dell’accordo di Programma sarà sottoscritto in occasione della visita del Presidente del Consiglio a Taranto, il prossimo 12 ottobre. In quella stessa occasione sarà anche firmato l’accordo di cessione della banchina ex Torpediniere all’Autorità Portuale che permetterà di fatto l’avvio della fase progettuale. Per quanto riguarda invece l’estensione del Cis alla zona di Grottaglie questa decisione è stata assunta poiché sono pervenute una serie di richieste da parte di privati ad avviare attività imprenditoriali presso l’aeroporto di Grottaglie e nelle aree adiacenti”.

