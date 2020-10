Uil e Uila Taranto su incarico Commissario Straordinario Bonifiche

“Demetrio Martino, prefetto di Taranto, è il nuovo Commissario di Governo per le bonifiche dell’area jonica, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Succede, con incarico annuale, a Vera Corbelli che ha svolto lo stesso incarico dal 2014 sino ad agosto 2020.

UIL e UILA di Taranto nell’esprimere il loro augurio di buon lavoro al neo Commissario governativo per l’incarico ricevuto – affidamento dell’incarico peraltro sollecitato da queste Organizzazioni per proseguire l’opera avviata, auspicano altresì la ripresa nel breve dei progetti già posti in essere dal precedente Commissario e la massima accelerazione della loro esecuzione – considerata l’estrema complessità e criticità delle situazioni insistenti, da tempo, sull’intero territorio provinciale con gravi ripercussioni ambientali e produttive.

Dichiarano al neo Commissario governativo la loro disponibilità a proseguire nel proficuo confronto tra Istituzioni e Parti sociali per l’unico interesse prioritario qual è il perseguimento del bene per l’intera comunità.”

Nota di:

Giancarlo Turi, Segretario generale UIL Taranto

Antonio Trenta, Segretario generale UILA Taranto

