Taranto “blue destination”, parte un corso di alta formazione

Mercoledì 7 ottobre alle 10, a Palazzo Pantaleo, l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli e il presidente della fondazione “ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato” Giuseppina Antonaci, presenteranno il percorso di studi in “Management 4.0 del turismo per lo sviluppo di una blue destination”.

La collaborazione tra l’ente e l’Istituto Tecnico Superiore è nata a inizio agosto con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato proprio all’avvio di questa attività di alta formazione. L’obiettivo è sfornare figure professionali in grado di far fronte alle esigenze del turismo del mare e del turismo nautico, prevedendo anche una collaborazione con Costa Crociere.

