Mancini: “Ha vinto il canottaggio, ha vinto Taranto”

“Ha vinto il canottaggio, ha vinto Taranto e hanno vinto i giovani tarantini”, così Nicola Mancini, Responsabile del Comitato Organizzatore al termine della due giorni di regate regionali di canottaggio che si sono svolte a Taranto nello scorso week-end del 3 e 4 ottobre.

Nella prima giornata, con particolari condizioni di vento provenienti da sud, il comitato organizzatore di concerto con i giudici arbitri e le società partecipanti a ridotto la lunghezza del campo di regata sulla distanza dei 500, rispetto le distanze classiche dei 2000 metri, e quindi si è assistito a gare sprint a qualche metro dal ciglio banchina che hanno esaltato tutti i partecipanti.

“Gli equipaggi di tutte le società avevano voglia e il desiderio di confrontarsi – continua Mancini – per cui abbiamo avuto la collaborazione di tutti i partecipanti, che è stato il successo della riuscita della due giorni di gara. La seconda giornata è stata caratterizzata da sole e assenza di vento che ha consentito un regolare svolgimento delle regate sulle distanze olimpiche”.

Lo staff organizzativo composto da tantissimi giovani, per il controllo pontili, server audio, premiazioni, controllo rimessaggio, postazione controllo temperatura, hanno rappresentato per queste regate un ulteriore valore aggiunto di crescita, soprattutto in vista di Taranto 2026. “Ringrazio la Marina Militare per l’ospitalità dell’evento, l’Aeronautica Militare per il supporto logistico, il CONI per la vicinanza in ogni occasione, la Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, il comune di Taranto e i partner Assonautica Taranto e Taranto Turismo”, conclude Mancini. Al termine delle gare sono stati premiati, a cura del comitato organizzatore e i partner Assonautica Taranto e Taranto Turismo, gli atleti pugliesi che si sono distinti nel corso del 2019 a livello nazionale e internazionale.

Correlati

Commenta l'articolo: