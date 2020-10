Alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco di Taranto impegnati questa mattina in un intervento di messa in sicurezza di uno stabile situato in viale Magna Grecia all’altezza del sottopassaggio, dopo il crollo di calcinacci dal balcone dell’ultimo piano. Il traffico su quel tratto di strada è stato temporaneamente interdetto. Non sono stati registrati feriti.

Sul posto anche la Polizia Locale.

