Al Dipartimento Jonico il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, nell’Aula magna del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari Aldo Moro (Taranto, Via Duomo 259), giovedì 8 ottobre, alle ore 10,00, si svolgerà una giornata di studi sul tema “Prospettive e percorsi di sviluppo sostenibile per la città di Taranto e il territorio jonico”.

I diversi scenari di sviluppo della città di Taranto, sia quello che prevede la presenza della grande industria sia quello che prevede la maggiore presenza di settori in linea con la vocazione turistica del territorio, sia quello “win win” che li contempla entrambi, non possono prescindere da un minimo comune denominatore: lo sviluppo sostenibile.

Le tante competenze trasversali e interdisciplinari presenti nel Dipartimento Jonico, in termini di scienze merceologiche ed ecologia industriale, sostenibilità, economia e fiscalità circolare, economia, contabilità, management e marketing ambientale, pedagogia sociale, diritto ambientale (in tutte le sue connotazioni, pubblico, privato, amministrativo, commerciale, lavoristico, internazionale, penale, tributaristico), saranno messe a sistema durante questo seminario per discutere dei possibili percorsi di sviluppo sostenibile della Città dei due mari e di tutta l’area jonica.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento Riccardo Pagano, del Magnifico Rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini e del Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

Le relazioni, articolate in due sessioni – moderate, rispettivamente, dal Prof. Giuseppe Tassielli e dal Prof. Paolo Pardolesi –, saranno svolte dai Proff. Antonio Uricchio, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Domenico Garofalo, Umberto Salinas, Fabio De Matteis, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Stefano Vinci, Giuseppe Losappio, M.T. Paola Caputi Jambrenghi, Laura Tafaro, Alessandro Rubino, Rossella Leopizzi. L’ingresso sarà consentito a un numero massimo di 80 persone, previa prenotazione all’indirizzo: domenico.vizzielli@uniba.it. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming su piattaforma Microsoft Teams.

