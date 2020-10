WWF: domenica 4 ottobre torna Urban Nature

Domenica 4 ottobre torna Urban Nature, la Festa della Natura in Città realizzata dal WWF, che per la sua IV Edizione prevede oltre 120 eventi divisi fra le principali città italiane, dove animerà parchi e giardini, coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. Urban Nature non è solo un evento, ma anche un’importante iniziativa rivolta ad ampliare la conoscenza della natura all’interno delle città, serbatoi di biodiversità di cui spesso si ignora l’esistenza, e a promuovere la partecipazione attiva, ad aggregare e coinvolgere le comunità coinvolgendole nella gestione di aree verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi.

L’evento Urban Nature 2020 si svolge in collaborazione con i Carabinieri Forestali, il Ministero dell’Istruzione, l’Associazione Nazionale Musei Scientifici – ANMS e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del Mare, e dell’ANCI.

In aumento il numero degli “Amici di Urban Nature” con decine di realtà locali e l’adesione da quest’anno delle associazioni nazionali AIGAE -Associazione Italiana Guide Ambientali e Escursionistiche, Società Speleologica Italiana, FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Federazione Pro Natura, Federazione Italiana Canoa Kayak e tantissimi altri, che si affiancano e affiancheranno alle organizzazioni locali del WWF per festeggiare e far conoscere la Natura in Città attraverso tante attività (escursioni, visite guidate, seminari, cacce al tesoro e mostre) rivolte ai cittadini.

PUGLIA

BARI

Il WWF Levante Adriatico organizza, all’Ortodomingo – (Orto della Città di Bari di APS Parco Domingo) laboratori di semina (per i più piccoli) a dimora di esemplari di specie autoctone, passeggiata fra gli orti e gli alberi da frutto per l’osservazione della biodiversità coltivata, nella zona incolta per la biodiversità naturale, lettura animata di favole legate alla natura e avvio costruzione terrazzamento.

BRINDISI

La mattina sono previsti Laboratori per bambini sulla Natura in Città, attività con gratuite su prenotazione.

ALTAMURA

Sabato 3 e domenica 4 ottobre in occasione del 70^ anniversario del CARS e della Giornata Nazionale della Speleologia verrà esposta a titolo gratuito, nella cornice naturale di Lamalunga, una mostra tematica legata proprio alle molteplici attività che levitano attorno alla speleologia.

Nel pomeriggio presentazione del libro “Frammenti di Murgia”.

L’EVENTO CENTRALE AL MUSEO ORTO BOTANICO DI ROMA

L’evento centrale dell’edizione 2020 sarà in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma e si svolgerà al suo interno in Largo Cristina di Svezia numero 23A, dalle 9.00 alle 18.00 di domenica 4 ottobre. Per la giornata, in un’area dell’Orto Botanico il WWF allestirà una delle Aule Natura protagoniste del progetto che vuole portare avanti nelle scuole d’Italia e che in occasione di Urban Nature sarà raccontata ai bambini e ai ragazzi dal personale di WWF Oasi. Fino a domenica 4 ottobre, infatti, è attiva la raccolta fondi straordinaria che attraverso il numero solidale 45585 sta raccogliendo risorse per costruire le prime 10 Aule Nature distribuite da nord a sud nella penisola. Nel corso della giornata saranno organizzate visite guidate gratuite dell’Orto Botanico (per gruppi di massimo 20 persone negli orari 10,30/11,30/15.00/16.00) e sarà aperta al pubblico anche la Living Chapel, installazione artistica che unisce Natura, Architettura e Musica portatrice di un messaggio universale di educazione e cura dell’ambiente, particolarmente attuale in occasione della giornata dedicata al patrono d’Italia, San Francesco.

CITTA’ DI FIUME: SI FESTEGGIA ANCHE IN CANOA

Discese in canoa sotto il segno del panda: per l’edizione 2020 di Urban Nature quest’anno si aggiunge una novità. In virtù della collaborazione con la Federazione Italiana Canoa Kayak per la Campagna Fiumi, in alcune delle città attraversate da corsi d’acqua i volontari WWF e gli equipaggi in canoa organizzeranno delle eco-race abbinate a incontri e passeggiate lungo i corsi d’acqua per conoscere meglio questi ambienti.

A Milano, Firenze e Capua, il messaggio per potenziare l’educazione ambientale nelle scuole viaggerà quindi anche sull’acqua, mentre a Verona, in occasione della discesa sportiva di 35 chilometri , l’Adigemarathon, i partecipanti incontreranno il WWF in un tratto del fiume Adige.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid-19.

