Piano di Zona 2019, ok unanime al rendiconto

Il rendiconto per l’anno 2019 del Piano Sociale di Zona di Taranto è stato approvato all’unanimità. A comunicarlo è l’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli, delegata dal sindaco Rinaldo Melucci come presidente del coordinamento istituzionale incardinato nell’Ambito Territoriale di Taranto.

«Si è trattato di un momento importante – ha spiegato l’assessore –, poiché sono state rese note le spese per i servizi avviati e le attività svolte, così come previste dal piano. L’approvazione all’unanimità ci dice che l’azione dell’amministrazione Melucci a sostegno dei Servizi Sociali è efficace e risponde ai bisogni del territorio, con una spesa qualificata.

Obiettivo centrale del Piano di Zona, infatti, è la promozione della rete di servizi domiciliari e a ciclo diurno. Sono soddisfatta di questa coesione territoriale con la Asl, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni, delle cooperative, soprattutto in un periodo così difficile e complesso. A tutti loro va la mia gratitudine».

