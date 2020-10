Covid-19, chiuse fino al 7 Ottobre le sedi dell’Istituto Maria Pia a Taranto

La sede centrale e la succursale dell’istituto Maria Pia di Taranto resteranno chiuse fino al 7 Ottobre per interventi di sanificazione ed igienizzazione disposti dal Dipartimento di prevenzione della Asl in relazione al caso di uno studente risultato positivo al Covid-19. Le attività didattiche, scrive il Dirigente scolastico, riprenderanno giovedì 8 Ottobre per tutte le classi dell’Istituto in modalità DID (didattica digitale integrata) che prevede la presenza di metà della classe a rotazione settimanale mentre l’altra metà partecipa da remoto.

Stesso protocollo al liceo Vivo di Laterza (TA), dove un altro studente è risultato positivo.

Un caso viene segnalato dalla Asl anche in un asilo di Ginosa (TA).

