Protesta Pazienti Psoriasici di Taranto

Nota dell’Associazione Pazienti Psoriasici di Taranto

“Si leva una protesta nei confronti della gestione dei pazienti affetti da Psoriasi presso l’ambulatorio di Dermatologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Chi affronta questa malattia autoimmune invalidante, nel territorio tarantino, è costretta a farsi curare lontano da casa: la gestione terapeutica di questi pazienti con farmaci biotecnologici, costringe – chi è già gravato da questa pesante condizione – a spostarsi sistematicamente nei pressi di altre Province pugliesi, se non addirittura oltre i limiti regionali.

Il trattamento innovatore di tali patologie dermatologiche croniche, che di per sé hanno un impatto devastante sulla qualità della vita e sulle attività quotidiane (perfino le più banali), non viene riconosciuto dalla Sanità tarantina, che invece continua a sottovalutare la problematica, rimanendo ancorata ad una visione ormai obsoleta delle cure e del rapporto con il paziente.

Per queste ragioni, finisce nel mirino il Centro di Dermatologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto: non vi è un diretto rapporto tra medico e paziente e imperversa la scarsa informazione sulle innovazioni scientifiche che riguardano la dermatosi.

L’utenza, che è costretta a spostarsi frequentemente dalla propria città di appartenenza per ricevere le terapie più all’avanguardia, si trova costretta a recarsi presso ambulatori autorizzati alla prescrizione del farmaco biologico, battendo inutili chilometri, per mera incapacità di svolta del comparto medico tarantino.

Questa difficile circostanza grava particolarmente sui soggetti anziani con difficoltà di deambulazione e su coloro che, in caso di estrema urgenza, non possono essere visitati a stretto giro dal proprio medico, con tutte le complessità che ne derivano.

Per i pazienti del territorio tarantino – e per l’intera Provincia – perciò, sostenere il potenziamento scientifico della città equivarrebbe ad una vera e propria rivoluzione in campo medico. Ad oggi, per Taranto, è un imperativo categorico porre un focus considerevole sulle terapie biotecnologiche: tanto consentirebbe un coinvolgimento attivo dei pazienti da parte di personale medico aggiornato rispetto le recenti evoluzioni della patologia psoriasica, anche quando correlata a malattie dismetaboliche e autoimmuni.”

Correlati

Commenta l'articolo: