Inaugurazione Fiera del Levante, dichiarazione del Presidente Confindustria Puglia Sergio Fontana

Nel discorso del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte abbiamo molto apprezzato la centralità data alle imprese e l’attenzione per il Sud e la Puglia. Vediamo finalmente un’apertura del Governo ad un dialogo costruttivo con il mondo imprenditoriale.

L’intero Paese può migliorare la sua situazione solo attraverso uno sviluppo equilibrato del Sud. Non servono solo misure dedicate per il Mezzogiorno, ma politiche più intense rispetto a quelle necessarie al resto del Paese e soprattutto certe su un orizzonte temporale più ampio. Per questo guardiamo con grande favore all’annuncio di una fiscalità di vantaggio per il Sud estesa a dieci anni, un provvedimento importante che risulterà molto utile per le nostre aziende in un periodo così difficile per rilanciare l’aumento delle produzioni e quindi del lavoro al Sud.

Rinnovo l’auspicio che l’esecutivo metta sempre più al centro della sua attenzione l’economia reale e mostri sensibilità ai temi dello sviluppo”.

