Sospensione energia elettrica, possibili disagi negli uffici di via Romagna

Nella giornata di domani, 2 ottobre, Enel sospenderà l’erogazione di energia elettrica in alcune zone a ridosso di via Romagna, via Umbria, via Sannio e corso Piemonte.

L’interruzione è stata programmata dalle 9 alle 17, per alcuni lavori sugli impianti. In questo intervallo di tempo, quindi, vi potranno essere dei disagi rispetto all’erogazione di alcuni servizi da parte degli uffici comunali decentrati di via Romagna.

Gli uffici osserveranno comunque il consueto orario di apertura.

