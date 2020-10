Discarica Vergine, Associazione AttivaLizzano su sentenza processo d’appello

“L’associazione AttivaLizzano prende atto della sentenza del processo d’appello a carico dei gestori della discarica Vergine ed esprime il suo rammarico per un esito inaspettato.

Restiamo in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza che hanno portato i giudici ad esprimere tale giudizio. Tuttavia, a chi suggerisce di cercare altrove la fonte della puzza e del conseguente inquinamento, proponiamo di riflettere su un dato oggettivo, inequivocabile e percepibile da tutti i cittadini, ossia che dal sequestro della discarica di sei anni fa, il puzzolente acido solfidrico non ha più invaso le nostre strade, le nostre case, gli occhi e i polmoni con i conseguenti sintomi, mentre il depuratore, chiamato in causa come probabile fonte della puzza, ha continuato la sua attività.

L’impegno profuso in questi anni dagli attivisti è stato quello di tutelare la salute dei cittadini e l’integrità di un territorio, questo impegno rimane invariato per il prossimo futuro.”

Associazione di volontariato per la tutela della salute e dell’ambiente AttivaLizzano Onlus

