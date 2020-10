Differimento prescrizione AIA ex Ilva, dichiarazione dell’assessore all’Ambiente Adamo

«La concessione dell’ennesimo differimento da parte del Ministero dell’Ambiente in favore di ArcelorMittal, sull’attuazione della prescrizione AIA n.6 relativa alla chiusura dei nastri trasportatori dello stabilimento ex Ilva, malgrado il parere negativo dell’Arpa Puglia e l’opposizione del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci verbalizzata in occassione dell’ultima conferenza di servizi, è ingiusta e favorisce il comportamento a dir poco elusivo di ArcelorMittal, che aggira le prescrizioni di volta in volta messe in discussione o minimizzate, presentando studi parzializzati (per singole aree o sezioni di impianto) tesi a dimostrare la bassa significatività della mancata attuazione dei singoli interventi».