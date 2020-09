Pellegrini, USB: “Stabilizzati i primi lavoratori”

Indotto Arcelor Mittal. “Una nota positiva in un momento di estrema incertezza viene dall’azienda Pellegrini che dà seguito alle parole con i fatti. Stabilizzati i primi lavoratori”

“Un segnale di coerenza e di apertura da parte dell’azienda Pellegrini (indotto Arcelor Mittal) che impiega per i servizi mensa e pulizie circa 350 lavoratori. Una nota positiva in un momento di grande incertezza quella che deriva dal fatto che la ditta in questione ha raccolto le istanze dell’Usb, procedendo alla stabilizzazione di 12 dipendenti con contratto in scadenza il 30 settembre. L’azienda, dopo l’incontro dell’8 settembre con le Rsu, dà seguito alle parole con i fatti, garantendo il contratto a tempo indeterminato ad una prima parte di lavoratori.

A breve, certamente già nel mese di ottobre, incontreremo i rappresentanti della Pellegrini per portare avanti un confronto su due punti: l’abbattimento della precarietà degli altri lavoratori, nel segno della continuità rispetto a ciò che è stato appena fatto, e l’aumento dell’orario lavorativo e quindi della retribuzione prevista per ciascuno. L’azienda inoltre assicura che, a far data dal 2 ottobre, verranno accreditati gli assegni familiari.

In un periodo in cui si registra chiusura e mancanza di ascolto, rileviamo la disponibilità dimostrata da questa azienda dell’indotto Arcelor Mittal, e ci auguriamo che possa essere d’esempio per quelle realtà che invece rifiutano il dialogo come strumento di risoluzione delle criticità.”

Segreteria Usb Taranto

Rsu Usb Taranto

